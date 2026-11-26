Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 128,92 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,96 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 127,94 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'498 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 103,14 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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