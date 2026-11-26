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26.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 128,54 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'838 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 128,98 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 127,94 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 590'863 Aktien.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,58 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 103,14 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Novartis seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,41 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 27.10.2026. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.80 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,94 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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