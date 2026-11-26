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26.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 128,20 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Novartis-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,20 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,98 CHF an. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 127,94 CHF. Bei 127,94 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 345'851 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,86 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,14 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 11.80 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte Novartis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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