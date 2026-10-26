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26.10.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 127,30 CHF abwärts.
Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 127,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'491 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,38 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,54 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 274'181 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,76 Prozent.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,81 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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