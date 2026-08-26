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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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26.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,46 CHF an der Tafel.

Novartis
127.76 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 128,46 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'577 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 128,68 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,06 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63'693 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2026. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 25,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,78 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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