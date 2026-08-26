Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 127,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'580 Punkten realisiert. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,96 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,66 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 540'426 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. 2,81 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.09.2025 auf bis zu 96,03 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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