Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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26.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Mittwochmittag ohne grosse Bewegung. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 128,22 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 128,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. Die Novartis-Aktie legte bis auf 128,68 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 127,90 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 128,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222'085 Novartis-Aktien.
Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,03 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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