Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 129,26 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'858 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 130,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,78 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93'710 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 103,14 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,21 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,41 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 27.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 CHF je Aktie generiert. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.80 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,94 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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