Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 128,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 127,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,78 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'018'308 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 137,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 103,14 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Am 27.10.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie freundlich: Wichtiger Durchbruch für Cholesterinmedikament Leqvio

RBC Capital Markets verleiht Novartis-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG beurteilt Novartis-Aktie mit Sell