Novartis Aktie News: Novartis steigt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 126,92 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 127,10 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 126,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 67'429 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,03 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,34 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,78 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie fester: Vorstellung von Herz-Daten am ESC-Kongress 2026

Deutsche Bank AG verleiht Novartis-Aktie Buy in jüngster Analyse