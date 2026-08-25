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25.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag im Aufwind

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 127,46 CHF.

Novartis
126.92 CHF 0.11%
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Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 127,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'494 Punkten steht. Bei 127,76 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 126,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 486'352 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 131,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,03 CHF am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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