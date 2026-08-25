Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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25.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Dienstagmittag
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 126,98 CHF zu.
Die Novartis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 126,98 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'478 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,20 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 201'519 Novartis-Aktien.
Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,56 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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