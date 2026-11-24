Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 128,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'773 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 128,44 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 127,86 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,92 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'420 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 137,00 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,56 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 19,90 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. Es stand ein EPS von 0,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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