|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 128,04 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 128,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'773 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 128,44 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 127,86 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,92 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'420 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 137,00 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 102,56 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 19,90 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. Es stand ein EPS von 0,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,63 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11.80 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie freundlich: Wichtiger Durchbruch für Cholesterinmedikament Leqvio
RBC Capital Markets verleiht Novartis-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag stabil (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|RBC Capital Markets verleiht Novartis-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Deutsche Bank AG beurteilt Novartis-Aktie mit Sell (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.