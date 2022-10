Novartis Aktie News: Novartis legt am Mittag zu

Das Papier von Novartis konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 77,46 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'537 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 77,67 CHF. Bei 77,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 938'044 Novartis-Aktien.

Novartis gewährte am 19.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12'781,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12'956,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,03 USD je Novartis-Aktie.

