Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 118,62 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,72 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,22 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 147'740 Aktien.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 96,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,41 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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