Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 127,78 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'700 Punkten steht. Die Novartis-Aktie legte bis auf 128,34 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,78 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'027'195 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,17 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,41 USD je Aktie ausschütten. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.80 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,94 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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