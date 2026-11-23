Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 127,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'652 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,34 CHF aus. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 127,44 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 404'054 Stück.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 7,25 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,41 USD. Am 27.10.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.80 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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