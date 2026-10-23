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23.10.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 127,92 CHF.
Die Novartis-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 127,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'516 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 127,74 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,18 CHF. Bisher wurden via SIX SX 399'671 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 31,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 USD je Novartis-Aktie. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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