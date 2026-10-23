Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 127,96 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'451 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 127,14 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,18 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 1'424'792 Stück.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,05 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 24,16 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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