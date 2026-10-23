Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’453 -0.7%  SPI 20’370 -0.6%  Dow 52’868 0.0%  DAX 25’175 -0.8%  Euro 0.9215 0.2%  EStoxx50 6’048 -0.6%  Gold 4’024 0.0%  Bitcoin 67’157 0.7%  Dollar 0.8230 0.3%  Öl 114.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Galderma133539272Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Orell Füssli-Aktie stabil: Konzern sichert Nachfolge bei Papeterie Schoch
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Freitagmittag

Novartis Aktie News: Novartis verliert am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 127,56 CHF.

Novartis
127.20 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 127,56 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'447 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 127,14 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 747'023 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 31,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,81 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie steigt leicht: EU-Zulassung für Cosentyx bei PMR-Krankheit erhalten

UBS AG beurteilt Novartis-Aktie mit Neutral

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3607 20.12.2030 159690422
Long 11.9009 15.06.2029 159690413
Long 121.4476 18.12.2026 135463617
Typ Hebel Verfall Valor
Short 850.1333 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1944 12.79 160577307
Long 12.4843 6.82 161119022
Long 17.4438 4.47 161119020
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.376 13.53 157436877
Short 10.8068 7.24 157036435
Short 24.0264 2.05 158193982
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.32 129204048
Long 8 -36.91 129204046
Long 12 -7.56 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
01.10.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’060.06 19.66 SQBAIU
Short 15’368.54 13.86 SIBJOU
Short 15’949.45 8.93 SZB73U
SMI-Kurs: 14’453.01 23.10.2026 12:18:39
Long 13’851.26 19.66 SNASBU
Long 13’537.85 13.86 SGBWIU
Long 12’957.91 8.98 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend mit Abschlägen
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.