Novartis Aktie News: Novartis verliert am Freitagmittag

Die Novartis-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 127,56 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'447 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 127,14 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 747'023 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 31,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,81 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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