Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 116,78 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'999 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 116,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92'140 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,41 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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