Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’989 0.3%  SPI 19’839 0.2%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’611 0.1%  Euro 0.9397 0.0%  EStoxx50 6’346 0.3%  Gold 4’323 -0.8%  Bitcoin 70’924 0.3%  Dollar 0.8225 0.2%  Öl 99.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jetzt den besten ETF-Sparplan finden - einfach und passend zu deinen Zielen
LLB-Aktie stabil: Neue Konzernstrategie "Elevate" ab 2027 vorgestellt
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 116,78 CHF zu.

Novartis
116.86 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 116,78 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'999 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 116,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 92'140 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,41 USD ausgeschüttet werden. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch

Novartis-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2025 15.12.2028 151874580
Long 12.0417 15.06.2029 159690412
Long 1156 20.11.2026 160008219
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5091 19.03.2027 158194267
Short 770.6667 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0488 12.72 157035870
Long 12.4301 6.43 157035866
Long 33.0286 1.34 160910181
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6821 13.16 158193982
Short 10.3214 7.98 158193981
Short 36.125 1.16 160910635
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.63 129204048
Long 8 -12.09 129204049
Long 12 -11.08 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
11.09.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:25 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
09:23 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:00 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
09:00 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
22.09.26 Logo WHS Infineon vor dem Comeback? KI-Boom trifft Auto-Schwäche
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
22.09.26 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’507.95 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.75 SL4BRU
Short 15’370.75 8.89 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’988.91 23.09.2026 09:29:37
Long 13’359.28 19.25 SPB9EU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.89 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagnachmittag ab
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Morning Briefing - International
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.