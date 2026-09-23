Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag gefragt

Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 118,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,16 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'185'456 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 10,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,41 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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