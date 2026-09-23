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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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23.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 116,76 CHF.

Novartis
116.74 CHF 0.52%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 116,76 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'964 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,96 CHF aus. Mit einem Wert von 116,16 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 424'216 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 12,00 Prozent niedriger. Bei 96,80 CHF fiel das Papier am 25.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,41 USD je Aktie ausschütten. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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