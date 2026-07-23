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23.07.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 125,14 CHF abwärts.

Novartis
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Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 125,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'154 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 122,56 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 794'734 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2025 (91,56 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 26,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,77 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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