Novartis Aktie News: Novartis schwächer

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0.4 Prozent auf 78.30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'460 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 77.94 CHF. Bei 78.39 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2'099'913 Novartis-Aktien den Besitzer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6.82 USD im Jahr 2023 aus.

Die Novartis AG ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vertreibt Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. Ergänzt wird das Sortiment des Pharmakonzerns durch Nahrungsmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel, die auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen wie Senioren, Sportler oder Kleinkinder ausgerichtet sind.

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf

BASF und die Yara prüfen gemeinsame Investition

Redaktion finanzen.ch