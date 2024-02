Novartis Aktie News: Novartis steigt am Freitagnachmittag

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 91,69 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'502 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 91,70 CHF. Bei 90,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 801'468 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,73 USD aus. Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11'423,00 USD – eine Minderung von -9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12'690,00 USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

