Novartis Aktie News: Novartis steigt am Dienstagnachmittag

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 90,63 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 10'891 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 90,99 CHF. Mit einem Wert von 90,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 653'793 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 19,10 Prozent Luft nach unten.

Novartis liess sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12'781,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13'622,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,89 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch

