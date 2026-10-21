Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag im Minusbereich

Um 09:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 125,96 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 125,72 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,82 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84'456 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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