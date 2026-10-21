Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün

Die Novartis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 126,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'503 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,00 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 125,82 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 447'020 Stück.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.39 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.62 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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