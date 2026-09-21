Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 115,82 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 116,42 CHF. Bei 116,42 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 92'562 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,70 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,51 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,41 USD aus. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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