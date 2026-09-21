Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 116,54 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'962 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 116,80 CHF. Bei 116,42 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'029'382 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,70 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,02 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,41 USD. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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