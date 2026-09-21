Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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21.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Montagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 116,24 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 116,42 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,42 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 452'126 Stück.
Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,14 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2025 bei 96,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,81 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,41 USD belaufen. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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