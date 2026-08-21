Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 125,18 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Die Novartis-Aktie sank bis auf 125,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,24 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 181'511 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,03 CHF am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 23,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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