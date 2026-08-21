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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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21.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 124,90 CHF abwärts.

Novartis
124.86 CHF -1.09%
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Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 124,90 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'297 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 124,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,24 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 399'668 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Abschläge von 23,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,78 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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