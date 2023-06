Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Um 04:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'179 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 90,37 CHF. Bei 90,39 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'035'381 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,93 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 25.04.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12'953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12'531,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

