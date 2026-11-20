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20.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis reagiert am Freitagvormittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 128,46 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 128,46 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Bei 128,50 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 127,88 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 832'592 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,41 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 27.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.80 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Novartis.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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