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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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20.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagvormittag im Aufwind

Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagvormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 125,32 CHF.

Novartis
124.90 CHF 0.42%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 125,32 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'384 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 125,34 CHF. Bei 125,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129'192 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 29,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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