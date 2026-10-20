Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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20.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 125,74 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 125,74 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'421 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 126,04 CHF. Bei 125,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'193'880 Novartis-Aktien umgesetzt.
Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,23 Prozent niedriger. Bei 97,05 CHF fiel das Papier am 29.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 29,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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