Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,26 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'363 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 125,34 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 514'386 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 29.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.39 Mrd. CHF gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,81 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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