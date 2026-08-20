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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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20.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis steigt am Vormittag

Novartis Aktie News: Novartis steigt am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 127,70 CHF.

Novartis
127.61 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 127,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,26 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 90'202 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,50 CHF) erklomm das Papier am 29.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 24,80 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,46 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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