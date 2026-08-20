Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 126,84 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten realisiert. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 126,78 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,62 CHF. Zuletzt wechselten 304'269 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 131,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 3,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Mit Abgaben von 24,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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