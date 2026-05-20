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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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20.05.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 118,98 CHF.

Novartis
119.17 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 118,98 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'343 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 120,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 118,44 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,54 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 636'770 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.02.2026 bei 131,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,10 Prozent wieder erreichen. Bei 91,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,51 USD je Novartis-Aktie. Am 28.04.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -13,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.28 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.90 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 20.07.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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