Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'676 Punkten liegt. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 77,23 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,28 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'391'091 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2022 auf bis zu 88,42 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 13,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 73,32 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 4,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.02.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 12'690,00 USD, gegenüber 13'229,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -4,07 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,60 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

