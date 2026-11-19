Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 128,04 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'801 Punkten liegt. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,76 CHF nach. Mit einem Wert von 128,44 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'866'240 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,45 CHF am 21.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 22,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,42 USD. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.80 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,92 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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