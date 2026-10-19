Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 124,74 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 124,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 124,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 124,32 CHF. Bei 124,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71'117 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (97,05 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Neutral-Note für Novartis-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis kommt am Vormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.