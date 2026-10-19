Novartis Aktie News: Novartis kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 124,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'324 Punkten tendiert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 124,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 124,32 CHF. Bei 124,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71'117 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (97,05 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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