Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag schwächer

Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 124,36 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'335 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,64 CHF aus. Bei 124,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 1'064'443 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,96 Prozent sinken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,42 USD belaufen. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,82 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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