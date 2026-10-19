Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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19.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittag stabil
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 124,62 CHF.
Mit einem Wert von 124,62 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'336 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 125,06 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 124,32 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 437'258 Novartis-Aktien umgesetzt.
Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Abschläge von 22,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,42 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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