Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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19.08.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 127,04 CHF zu.
Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 127,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 127,54 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 125,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 746'313 Novartis-Aktien umgesetzt.
Bei 131,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,46 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,78 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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