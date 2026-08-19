Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 125,62 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,22 CHF aus. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 125,32 CHF. Bei 125,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 236'165 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Gewinne von 4,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Mit einem Kursverlust von 23,56 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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