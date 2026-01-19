Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.01.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 115,44 CHF.

Um 16:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 115,44 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'253 Punkten steht. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 115,18 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,48 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 958'110 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,78 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,16 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 42,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

